O Departamento de Saúde da Prefeitura de Porto Ferreira divulgou esta semana que será feita uma reestruturação na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Mosart Baggio, localizada no Jardim Águas Claras, tendo em vista a necessidade de adequar as condições de serviços à realidade encontrada pela atual equipe da Saúde.

A Unidade estará aberta no período normal de atendimento, das 7 às 17 horas, com atendente para agendamento de consultas, exames (glicemia e aferição de pressão arterial) e distribuição do leite (Programa Viva Leite).

Porém, todos os pacientes que necessitem de consultas e outros procedimentos serão atendidos na Unidade de Saúde da Família (USF) Elza Falco Paschoanelli, no Jardim Anésia.

A razão desta mudança é que a UBS Augusto Pirondi, no Cristo Redentor, estava irregular por estar funcionando sem uma responsável técnica. Como a Unidade do Cristo atende um número quase quatro vezes maior de pacientes do que a UBS do Águas Claras, a responsável desta será deslocada para a UBS Augusto Pirondi.

“Assumimos o governo com uma folha de pagamento dos servidores acima do limite prudencial definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto não podemos fazer a contratação de uma nova responsável técnica. Assim, para não prejudicar um maior número de pessoas, vamos fazer esta mudança, garantindo que todos continuarão a ter um atendimento com qualidade”, disse o prefeito Rômulo Rippa.

A UBS do Cristo Redentor faz 1.204 atendimentos por mês, enquanto a UBS do Águas Claras realiza apenas 350/mês. A UFS do Jardim Anésia faz 1.056 atendimentos/mês.

Após a mudança, na UBS Dr. Mosart Baggio ficará uma atendente para o agendamento de consultas, procedimentos e exames (que serão realizados no Jardim Anésia) e entrega do leite do Programa Viva Leite. A técnica de enfermagem da Unidade irá para o Anésia para auxiliar nos atendimentos. A funcionária da limpeza também vai para o Anésia e fará limpeza na UBS do Águas Claras uma vez por semana.

