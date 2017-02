A rede municipal de ensino retoma as aulas a partir desta quinta-feira (02/02), quando se inicia o ano letivo 2017. A nova Administração Municipal, por meio do Departamento de Educação, divulgou esta semana diversos números a respeito do trabalho que será desenvolvido na área.

Ao todo são 6.465 alunos matriculados, distribuídos da seguinte forma:

- 3.014 alunos de 1º ao 5º anos (Ensino Fundamental I);

- 1.161 alunos de 6º ao 9º anos (Ensino Fundamental II);

- 349 alunos no Ensino Médio;

- 17 alunos no EJA (Ensino de Jovens e Adultos);

- 78 alunos em sala de recursos;

- 1.065 alunos na Educação Infantil (sendo 484 alunos em período integral);

- 781 crianças em Creches.

Do total de alunos, 1.425 recebem transporte para as unidades, todos devidamente cadastrados na Secretaria Escolar Digital. Destes, 519 alunos são transportados na frota própria da Prefeitura (em 20 ônibus), 559 são transportados em frota terceirizada (12 vans/kombis e 11 ônibus) e 347 alunos por meio de fornecimento de passes escolares no período noturno.

O Departamento de Educação ainda serve, em média, aproximadamente 11 mil refeições por dia aos alunos.

Projetos externos

Para o ano de 2017 estão programados também diversos projetos pelo Departamento:

- Sai Zika: parceira com a empresa MarGirius, serão desenvolvidas peças teatrais abordando a doença (zika) para alunos de Educação Infantil;

- Proerd: parceria com a Polícia Militar para o combate às drogas e à violência. Desenvolvido em 10 escolas, sendo cinco no primeiro semestre e cinco no segundo;

- Parceria com a Odebrecht para palestras sobre tratamento de água e plantio de plantas, bem como tratamento de esgoto;

- Além de outros projetos como o Ler e Escrever, da Rede Estadual; PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), do Governo Federal, e outros que se desenvolverem durante o decorrer do ano.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessor de Comunicação