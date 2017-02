Em reunião realizada na última sexta-feira (27/01), em Pirassununga (SP), com o segmento dos municípios do CBH-Moji (Comitê de Bacia Hídrica do Rio Moji-Guaçu), foram definidas as vagas dos titulares e suplentes do órgão plenário, de câmaras técnicas e líder do segmento para o biênio 2017-2019.

O prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Rippa, foi eleito um dos 14 membros efetivos do comitê, que será mais uma vez presidido pelo prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori. O município de Taquaral foi eleito membro titular do segmento. Rômulo Rippa foi acompanhado ao evento pela chefe da Divisão de Meio Ambiente, Cristiane Daniele Francisco, e pelo geólogo Sérgio Antonini, que participa como representante da Associação dos Canoeiros do município.

A posse dos novos membros será dia 17 de fevereiro, às 9 horas, na Faculdade Professor Franco Montoro, em Mogi-Guaçu.

O que é

Instalado em 4 de junho de 1996, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Moji-Guaçu (CBH-Moji), Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 09, é integrado por 43 municípios, sendo 38 com sede urbana na área de drenagem (15.000 m²). A população local é de 1,5 milhão de habitantes. Seus principais rios são o Moji-Guaçu, rio do Peixe e rio Jaguari-Mirim.

A bacia é classificada como industrial. Destaque para agroindústria, óleos vegetais e bebidas, frigoríficos e indústria de papel e celulose. No turismo, predominam seis estâncias hidrominerais. A região apresenta 10,5% de cobertura vegetal.

Nas reuniões do comitê são avaliados os projetos da área de recursos hídricos dos municípios que são apresentados ao Governo do Estado para receber verbas do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). Estes projetos contemplam muitas vezes obras de saneamento e preservação do meio ambiente.

