O tatuador ferreirense Marcos Tsunami Gentil conquistou o 1º lugar na categoria Evolution no 4º Expo Tatto Internacional, que aconteceu no último final de semana na cidade de São Roque (SP). Durante o evento, os visitantes participaram de workshops com tatuadores especialistas nas técnicas que são a febre do momento.

A edição contou com 70 estandes e 180 artistas brasileiros e estrangeiros, de países como Argentina, Venezuela e Uruguai. Os artistas disputaram em uma competição o melhor em mais de 20 categorias.

Todos os primeiros lugares concorreram ao prêmio de melhor tatuador e body piercing do evento. A premiação ficou por conta de um troféu e prendas dos patrocinadores do evento.