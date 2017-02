A segunda sessão ordinária da Câmara Municipal este ano, ocorrida na última segunda-feira, dia 30/01, foi praticamente uma repetição do que se viu na primeira. Muitos moradores tomaram o plenário, com o objetivo de protestar contra a cobrança dos serviços de água e esgoto praticados pela concessionária Odebrecht Ambiental

Desta vez, porém, os vereadores, além de se manifestarem em discursos, também tomaram providências de forma oficial. Ou seja, aprovaram um requerimento de autoria do presidente da Casa, vereador Miguel Bragioni (PP), com vários questionamentos a respeito do tema, endereçado à Agência Reguladora de Porto Ferreira, que é o órgão responsável por fiscalizar os serviços das concessionárias do município.

“Nos últimos 5 meses, considerável número de munícipes, através das redes sociais e da procura por vereadores, trouxeram informações condizentes ao abuso do valor nas contas de água. Recentemente, também pelas redes sociais e pela demanda de pedidos endereçados aos representantes do Poder Legislativo, percebeu-se que o reclame aumentou e algo não está condizendo com a realidade”, diz Bragioni no início do requerimento.

