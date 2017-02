Eike preso

O brasileiro que estava entre os homens mais ricos do mundo e chamado por Dilma e Sérgio Cabral como exemplo de brasileiro foi preso nessa segunda-feira (30/01/2017). Poxa vida se esse é nosso exemplo estamos bem mesmo. E olha que ele conseguiu fazer vários seguidores. Nunca visto antes nesse país.

Educação

Essa história de que as pessoas tem que sentir no bolso para aprenderem é história para boi dormir como dizia minha avó. A falta de educação no trânsito vem desde cedo na barriga da mamãe. Se não tem educação não adianta em nada multar. Essas multas de trânsito que estão assolando nosso país são simplesmente para encher os bolsos e aumentar mais radares que aumentam mais multas.

Educação 2

Parem de investir em radares e invistam em educação do trânsito. Essa educação já começa por aqueles que cuidam do trânsito, sejam coerentes em suas decisões. Sejam coerentes em onde colocarem faixas. Colocam faixas de proibido ultrapassar, estacionar e ficam lá em cima esperando para multar as pessoas, não orientam, já vão aplicando a multa. Mas não mudam porque?. Pedem para ascender à luz de seu veículo de dia e de noite tem que ascender também? Ops... é uma piada. Um dia te obrigam a usar luz acesa, pedem extintores, pedem equipamento de primeiros socorros (Kit). Daí todos vão correndo comprar e depois eles revogam a obrigatoriedade. É um país de comédia mesmo.

Educação 3

Existe uma máxima velocidade para dirigir, mas para aqueles que não sabem também existem a mínima. O trânsito tem que fluir e andar. Precisa ter a consciência que nossa cidade poucos lugares dão para se estacionar na frente do comércio. Aos funcionários das empresas que param na frente da empresa uma dica: deixem o lugar para os clientes estacionarem, pois seus veículos ficam o dia todo parada lá ocupando vaga. Pensem-nos outros, principalmente no centro da cidade, onde a rotatividade é alta. Se você observar diariamente verá cada absurdo (barbeiragem das grossas). Isso tudo é por falta de educação, minha, sua e de muitos que não fomos educados para isso. Dane-se vamos multar e não orientar.

Orientação no trânsito

Essa palavra acabou faz tempo, panfletos orientando nas ruas como agir, dirigir e se comportar? Com tantas mudanças de leis e arbitrariedades diárias é daí que ninguém tem mais orientação mesmo. E dá-lhe multas, cada hora uma lei diferente, mas não querem orientar só querem aplicar as multas. Cadê orientadores de trânsito, com tantas multas sendo aplicadas daria sim para colocar um orientador e não um multador.

Perguntar não ofende! Se ofender não pergunto mais.

Gostaria de saber quando os políticos de nossa nação, políticos que são pessoas solidarias e compromissadas com o bem público e o bem da nação irão diminuir, doar ou ficar sem receber por um período seus salários e de seus gabinetes para ajudar o país a sair da crise? Acho q daria alguns milhões para serem revertidos em benfeitorias prioritárias, como saúde e educação, ou não?

Não saber por que veio

Se Fernando Collor gastasse os recursos do Senado, como o faz e produzisse, já haveria gente questionando o custo-benefício para o erário. Mas Collor torrou à vontade, sem dizer ao que veio. Pelo menos em 2016. Embora mantenha 79 pessoas lotadas em seu gabinete – a maioria dos senadores tem entre 25 e 50 funcionários – o histórico ex-presidente não apresentou um projeto de lei sequer durante o ano passado.(Veja)

Carnaval

Ano de crise o que teremos que contar para esse carnaval é com a criatividade dos blocos e dos foliões para um carnaval de baixo custo e claro com a alegria contagiante desse povo que adora um carnaval. E sorta o burro!!!!!

Carnaval 2

E por falar em carnaval, o Clube de Campo das Figueiras trouxe no último final de semana um dos maiores representantes do pagode e samba e que por sinal lotou o clube com muita alegria e diversão para todos, um boa saideira para o carnaval no final do mês, com tanta empolgação podemos acreditar que teremos um bom carnaval.

E por falar em empolgação

Na última sexta-feira em São Carlos na Casa de shows Oasis, o que não faltou foi empolgação e muita música boa com a Banda J Quest que mais uma vez lotou o local. Mas toda essa firula é para falar de nada mais nada menos dos ferreirense que sempre se faz presente lá e com muita diversão e alegria abrilhantaram o evento. Da-lhe Porto Ferreira é isso aí galera!!!