Ferreirenses contemplados com o sorteio de lotes no Parque Residencial José Gomes no ano de 2007 serão convocados em breve para uma reunião com representantes da Caixa Econômica Federal. O objetivo é discutir e viabilizar a construção de moradias dentro dos programas e regras estabelecidos pelo banco.

A convocação da reunião foi discutida na manhã de terça-feira (31/01), num encontro entre o prefeito Rômulo Rippa, o gerente da agência de Porto Ferreira da Caixa Econômica Federal, Nelson Carlos Pereira Silva, o procurador do município, José Roberto Carvalho, e o chefe da Seção de Habitação, Rodrigo Louzada.

No ano de 2007 foi feita a doação, por meio de sorteio público, de 61 lotes no Parque Residencial José Gomes. Estes terrenos seriam destinados à construção de moradias próprias, via Programa Imóvel na Planta – Associativo – com recurso do FGTS, por meio da Caixa Econômica Federal.

Devido a problemas que surgiram posteriormente ao sorteio, nos últimos anos foram realizadas diversas ações com o objetivo de cumprir o que estabelece a legislação e ao mesmo tempo não prejudicar os contemplados.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessor de Comunicação