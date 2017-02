t Através do Instrutor do Programa em Porto Ferreira Cabo PM Osni Luciano Martins para alunos do 1º Aninho do Colégio Objetivo. Com uma didática totalmente diferente das aulas do Proerd para alunos do 5º Ano, o “Proerd Kids” consiste em abordagem de 20 temas diferentes sobre o convivo da criança em casa, na escola e com os amigos onde as crianças recebem orientações do que é certo e o que é errado fazer no dia a dia. De acordo com o Comandante Interino da PM em Porto Ferreira Tenente PM Leonardo Régis Ramos, todas as Unidades Escolares que possuem classes de 1º Ano podem receber esta aula que consiste em uma única visita de duração de 50 minutos de interação do Policial Proerd com as crianças. As unidades escolares interessadas poderão fazer contato diretamente com o Instrutor Proerd solicitando esta visita. Telefone do Setor Administrativo da PM em Porto Ferreira 19-35814468 ou 3585-2986 em horário comercial