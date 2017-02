O psicólogo ferreirense Marcos Luiz Bruno está lançando o livro “Confiança Entre Líderes e Liderados”, pela editora Biblioteca 24 Horas. Sócio-diretor do Instituto Pieron em São Paulo desde 1986, o autor tem mais de 40 anos de experiência em consultoria, gestão e recursos humanos.

O livro é uma versão da tese de doutorado de Bruno, defendida na USP em 2014. Explora a relação entre confiança e “flow” (uma relação ótima que uma pessoa tem com seu trabalho quando os desafios exigem o melhor de suas capacidades, trazendo um sentimento de autorrealização).

O tema é desenvolvido a partir da hipótese central de que quando líder e liderado estão em “flow”, a qualidade da relação entre ambos é de confiança mútua. Confiança e “flow” são centrais aos temas atuais de engajamento como também centrais aos processos de gestão da capacidade humana para a plena realização da capacidade potencial de cada pessoa- um direito natural no ambiente de trabalho.

Os achados da pesquisa nas dimensões quantitativas e qualitativas são extrapolados para as questões centrais que as organizações sempre enfrentam: qualidade da liderança, motivação intrínseca, gestão voltada para a realização, impactos em clima de trabalho, produtividade e, numa frase, ativos rendendo além das expectativas.

O livro está disponível para aquisição no site da Livraria Cultura (www.livrariacultura.com.br) e também em exemplares eletrônicos no site da Biblioteca 24 Horas.

Marcos Luiz Bruno é casado com a também ferreirense Elisabeth Beran Bruno, pais do administrador de empresas Rafael Beran Bruno. Todos atuam na diretoria do Instituto Pieron. Marcos é ainda coautor do livro “Empregabilidade e Gestão por Competências”; autor de inúmeros artigos nos campos da Psicologia e desenvolvimento de Recursos Humanos; e professor convidado da PUC Campinas. Psicólogo, formado pela PUC São Paulo, tornou-se mestre em Administração pela mesma universidade e doutor em Administração pela USP.