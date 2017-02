A Empresa INTERCOLOR em Porto Ferreira, ofereceu apoio a Polícia Militar na cidade de Porto Ferreira através do PROERD. Agora todo o material utilizado em aula bem como Banner, convites, adesivos, e vários outros matérias que a empresa disponibiliza serão doados pela empresa. Materiais estes personalizados com a marca “Proerd”.

“Fiquei muito feliz quando o Eduardo Loureiro Junior, Diretor Geral da empresa, me procurou para oferecer esta parceria, porque agora as crianças podem receber presentes como adesivos e outros matérias com a marca Proerd patrocinados pela INTERCOLOR.” Comentou o CB PM Osni Luciano Martins, Instrutor do Proerd em Porto Ferreira.

A INTERCOLOR trabalha em 05 áreas de atuação distintas. Distribuidora: que distribui materiais e equipamentos para impressão fotográfica para todo o Brasil, principalmente parceiros como a Epson e a FujiFilm. Laboratório Fotográfico: Que atua regionalmente fazendo a terceirização de impressões fotográficas. Divisão Gráfica: que atual regionalmente neste segmento de impressão. Encadernadora Fotográfica: que atua regionalmente na encadernação de álbuns profissionais (casamentos, aniversários, etc.). Loja de Varejo: na cidade de Ribeirão Preto.