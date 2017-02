Os professores da Escola Estadual Dr. Djalma Forjaz iniciaram o ano letivo em contato com a natureza. A atividade denominada Acolhimento faz parte da programação anual da escola, porém a novidade deste ano ficou por conta do local escolhido pela equipe gestora: a Fazenda Santa Eliza, em Santa Rita do Passa Quatro.

O evento, ocorrido no último dia 31, foi organizado pela Equipe Gestora da escola e pelo professor de Educação Física Luciano Dávila, proprietário da Escola On Line Smart Coach. Contamos com os parceiros: Prof. Dr. Mirivaldo Rossim, proprietário da fazenda, empresário Leandro Bachega, da empresa RedeCon - Administradora de Convênios, e com a participação da supervisora Carla Valeria Farias Lima, da Diretoria de Ensino de Pirassununga.

Luciano é o autor do livro Entretenimento Real - O Jogo, que apresenta mais de 50 dinâmicas e jogos, muitos dos quais, desenvolvidos durante o evento.

Os professores chegaram ao local bem cedo e foram recebidos com um delicioso café da manhã, oferecido pelo anfitrião. Logo em seguida, participaram de uma sessão de alongamento, preparando-os para as atividades físicas e lúdicas planejadas pelo educador físico. Após uma rápida dinâmica de grupo, os docentes seguiram por uma trilha até alcançar uma das mais belas cachoeiras existentes na região. Durante a caminhada, o grupo pôde vivenciar situações que favorecem e valorizam o trabalho em equipe, a cooperação, a solidariedade, a amizade, o companheirismo e a camaradagem.

(matéria na íntegra no Jornal do Porto nas bancas)