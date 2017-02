Censurando o humor também?

Maurício Ricardo

✔ @MauricioRicard

Correios. Fez piada a gente entrega.

Censurando o humor também ?

Maurício Ricardo

✔ @MauricioRicardo

Em vez de estancar a sangria, evitar o sucateamento e melhorar os serviços, tentam CENSURAR humorista. Vergonha. @CorreiosBR

Censurando o humor também ?

Maurício Ricardo

✔ @MauricioRicardo

Além de ser humor, só zoei um monopólio estatal com 32 mil reclamações no "Reclame Aqui". @CorreiosBR.

Censurando o humor também ?

Maurício Ricardo

✔ @MauricioRicardo

Tô besta. Fui notificado extrajudicialmente pelos @CorreiosBR pra tirar essa charge do ar. Dizem que ofendi a marca. http://bit.ly/2kxU0Rz

Censurando o humor também ?

Um dos maiores humoristas do Brasil desabafa e parece que todos estão perdendo o humor e a graça de ver esse país implodindo! Cadê aquele senso de humor nunca visto antes nesse país.

Vou perguntar, se ofender não pergunto mais!

Estamos vendo a operação Lava-Jato dando uma limpada no país da corrupção. Vimos tesoureiros de partido sendo presos e condenados, a pergunta é se todo o dinheiro desviado foi para eles ou para o partido? Se foi para o eles, precisam devolver e se for do partido quem vai preso, o partido que é uma empresa com CNPJ e tudo como fica não tem nenhuma sanção? Crime é crime. Bloqueio de bens, extinção partidária, devolução do montante, quem foram os beneficiados com todo esse dinheiro, não deveriam devolver ou perder os mandatos? É acho que se fizer isso, não sobrará ninguém.

Para refletir

É preciso tolerar e aceitar as pessoas como elas são, porém, conservando-nos o direito de nos afastar cordialmente de quem não nos agrada. A tolerância é uma necessidade urgente neste mundo violento de hoje, em que uma simples discussão no trânsito pode chegar a provocar mortes. A intolerância é a mãe do preconceito, da exclusão, do racismo, de tudo, enfim, que segrega, separa e agride o que não se aceita, o que não se acha normal, o que incomoda sem nem haver razão. Sim, é preciso tolerar e aceitar as pessoas como elas são, porém, conservando-nos o direito de nos afastar cordialmente de quem não nos agrada.

Continua a reflexão

Podemos entender que o outro tem a própria maneira de pensar, que sua história de vida é peculiar e suas bagagens podem ser totalmente diferentes das nossas. Podemos compreender que as verdades alheias, por mais que nos soem ilógicas e absurdas, são do outro tão somente e não necessariamente nossas. Desde que não nos firam, as escolhas do outro não nos dizem respeito. Desde que o outro esteja feliz, sem pisar ninguém, não temos como tentar intervir em estilos de vida que não são nossos.

Asfalto

Com a “parada das chuvas” a operação tapa buracos está sanando aos poucos essa situação deplorável que está nossa cidade com esses enormes buracos que deixam certas ruas intransitáveis em vários pontos da cidade. Mas pelo visto essa missão vai demorar muito devido ao excesso de buracos que temos por ai, aqui, ali e acolá.

Asfalto 2

Apesar de algumas ruas estarem sendo recapeadas ¨a muito ainda por fazer então não olhe para trás¨ e vamos em frente, vixi parece letra de música.

Sujeira

A cidade está precisando de uma limpeza urgente, são sofás, podas de árvores e dejetos espalhados por toda parte, a falta de educação de certos moradores e as chuvas fazem que essas sujeiras sejam um foco constante de doenças. Depois aparece o mosquitinho (aedes) pronto!

Começo de mandato

A mais de trinta dias a frente da Prefeitura o prefeito Rômulo, teve que arcar com algumas decisões que pode não ter agradado muita gente, mas, como se diz por aí “o remédio é amargo mas cura”, agora aguardemos os efeitos desse remédio e tomarem que cure.