Dando sequência à programação especial do Jubileu de Diamante, quando completa 60 anos de fundação, o Clube de Campo das Figueiras confirmou grandes atrações para o Carnafigueiras 2017.

O ponto alto será o Carnaval da Saudade, que este ano será no sábado, dia 25/02, a partir das 22 horas, com o grupo Os Originais do Samba. Um dos maiores sucessos da MPB na década de 1970, o grupo continua na ativa com integrantes fundadores e promete muita música boa. A noite também terá animação da banda Os Tropicalistas.

A entrada para o Carnaval da Saudade será somente com mesas. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Peixe – telefone 3581-2142 –, sendo que sócios pagam R$ 80 e visitantes, R$ 120.

Nos outros dias sócios têm entrada grátis em todos os eventos. Na sexta-feira, dia 24/02, a Roda de Samba começa às 20 horas. As atrações são a Banda Black Tie Infinity e a Bateria do Bloco da Vaca, além do chopinho Brahma a R$ 2 o copo de 200 ml. Ingresso para visitante a R$ 50.

No domingo (26) e na terça (28) acontecem as Super Matinês, a partir das 16 horas, com Os Tropicalistas e o Boi Azul para a garotada. O ingresso para visitante é R$ 25.

Na segunda-feira (27) a Roda de Samba é com o grupo Samba de Cosme e Bateria do Bloco da Vaca, a partir das 20 horas, também com chopinho Brahama. Ingresso para visitantes a R$ 50.

Climatizadores

Esta semana o presidente do clube, Caio Mantovani, anunciou que para o Carnafigueiras 2017 serão alugados oito climatizadores de ar, que pretendem diminuir a temperatura no salão social em até 10 graus.