Após interdição de trânsito para implantação de tubulação, obras continuam pelo canteiro central

A Avenida Rudolf Streit, principal via de acesso do centro de Porto Ferreira à região da Vila Sybila, continua recebendo as obras que ampliarão os serviços de esgotamento sanitário em Porto Ferreira. Depois de dois dias de interdições de trânsito na semana passada para a implantação da tubulação de esgoto, a via agora tem o canteiro central em obras.

No local foram executados nesta semana os blocos de concreto da fundação do pipe rack; uma estrutura metálica que dará suporte as redes de esgoto e a uma tubulação de água bruta, no trecho sobre o Ribeirão Santa Rosa.

Com os serviços executados no canteiro central, a Avenida Rudolf Streit mantém o tráfego liberado, permanecendo com apenas uma faixa interditada em momentos específicos, quando há necessidade de movimentação de máquinas. De qualquer modo, vale o alerta aos motoristas para que redobrem a atenção no trecho.

O trabalho na via executado pela Odebrecht Ambiental, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto, faz parte das metas contratuais da concessionária com o município. Redes de coleta de esgoto foram implantadas e interligadas a sistemas já existentes, como o interceptor Santa Rosa e uma Linha de Recalque, responsável por transportar e direcionar o esgoto para a Estação de Tratamento (ETE) Fazendinha. O investimento também incluiu a interligação de redes para uma nova tubulação de adutora de água bruta que também passa pela Avenida Rudolf Streit.

Para outras informações, a Odebrecht Ambiental atende gratuitamente pelo 0800 771 0001 e 0800 771 0003 para atendimento ao deficiente auditivo. Informações também podem ser obtidas pela página da concessionária na internet: www.odebrechtambiental.com/porto-ferreira.