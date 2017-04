As categorias de base de futebol de campo mantidas pela escola da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Porto Ferreira estão passando por uma reestruturação.

Esta reformulação vai desde as instalações, no Estádio Municipal José de Oliveira Mafra (Campo do Salgueiro), até a formação e aprimoramento das categorias.

A equipe sub-19 já está formada e no último sábado (08/04) fez sua estreia no Torneio da Juventude, na cidade de Pirassununga, contra a equipe de Brotas. Porto Ferreira perdeu pelo placar de 1 a 0, mas, de acordo com o treinador Edmilson França (Ed), o jogo foi muito positivo.

Porto Ferreira dominou a partida do começo ao fim, mas não foi feliz nas finalizações e no final do jogo, em um lance de bola parada do time adversário, a bola desviou num dos jogadores ferreirense e concretizou a vitória para Brotas. Embora o resultado desfavorável, este jogo marcou o retorno de uma modalidade que tem tudo para chegar no topo.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos