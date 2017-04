No último sábado (08/04) as meninas do voleibol infantil da escola da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Porto Ferreira foram até Araras e superaram o time da casa. A vitória veio em um jogo emocionante, com o placar de 3 sets a 2.

A equipe de Porto Ferreira é nova, mas vem evoluindo rapidamente durante os treinamentos e demonstraram isso em quadra. “O vôlei de Porto Ferreira continua forte e só tem a melhorar daqui em diante”, disse o secretário Anselmo Basílio.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos