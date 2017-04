Assisti no ano passado, e não sei se passou neste, na ainda gloriosa TV Cultura, alguns trechos de um documentário sobre o golpe de 1º de abril de 1964 (31 de março foi disfarce, ok?). Muitos entrevistados, entre eles o grande Almino Afonso.

Olha, um programa assim deveria passar no Jornal Nacional. Como uma série de entrevistas. Dez minutos por dia, de segunda a sábado. Faria um bem enorme aos ignorantes... ops, ao país.

Incrível a semelhança de situações e jogo de forças com o que ocorre no país desde o processo que tirou a presidenta. E Almino narra tudo com uma clareza e riqueza de detalhes impressionantes.

Vendo aquilo, e lembrando do que leio no boteco internético chamado Facebook – e das postagens que encontro em 90% do espaço –, não dá para não indagar: o que essa molecada de hoje aprende na escola sobre a História recente do Brasil? Molecada, que eu digo, a turma dos 20, 30, 40 anos? Onde ou quando foi que meus contemporâneos (a maioria, claro, pois existem os resilientes) perderam o bonde? Por que os mais velhos (também a maioria) são tão reacionários e nostálgicos de um tempo opressor?

Em resumo, desde Cabral, isto aqui sempre foi e ainda é a mesma coisa: a parcela rica explorando a mais pobre e fazendo esta acreditar que está no lucro, que é assim mesmo que as coisas funcionam e fique quietinho no seu lugar, oras! Não interessa equalizar as coisas. Os subterfúgios e cortinas de fumaça aparecem diariamente e enganam até pessoas de bem e pensantes. Mas o cerne da coisa é esta: rico contra pobre, “azelites” (odeio o termo, mas não tem outro) com nojo da “senzala”. E o pior é que a primeira faz a cabeça da segunda, como sempre fez.

A minha grande tristeza é que um governo popular, de um partido histórico, até então muitíssimo acima da média – sim, o PT – assumiu o poder e não soube usar a força do próprio povo oprimido, enganado, chutado, acomodado, conformado, a seu favor. Fez tudo errado. TUDO! Virou mais um. E até que demorou muito para cair, sendo detonado diariamente pela mídia de m... (assistam ao Almino!) e pelos políticos de oposição de m... E nessa leva, temos ainda a ignorantaiada papagaia que acredita, por exemplo, na ficha falsa da Dilma que a Folha publicou um dia em sua primeira página (uma das barrigas – gafe, para quem não é do ramo – do século), só para ficar num exemplo da desinformação. Aliás, acreditam em qualquer bobagem que sai no “Feici”, como já falei aqui outras vezes.

É muito difícil ver nas ditas redes sociais o que ocorre, o que se discute, se publica, se compartilha e tudo o mais. Nosso povo é cego, sem cultura, sem memória, sem neurônio. A manada dos imbecis, como bem destacou o grande Umberto Eco antes de morrer.

Trocar seis por meia dúzia (ou bem menos que isso) não melhorou nossa vida. Insuflar a vingança e violência (mesmo com palavras) não resolve. Tem que tirar a cabecinha para fora da casinha. Esqueça o Fla x Flu, PT x PSDB e outros embates. Tem que pensar maior. Tem que renovar tudo, os atores e, inclusive, as instituições. De todos os lados. Renovar o modelo, de alguma forma, mas sem atropelos inconstitucionais, sem uso da força. Até porque a manada precisa lembrar que numa ditadura ela não poderia mais esculachar ninguém em público, senão vai presa, é torturada e morre.

É isto que precisa ser exigido, gritado! Começar de novo, do jeito certo. Lula, Dilma, Temer, Aécio, FHC, Serra, Alckmin, Marina, Renan, Ciro, Luciano Huck (quá quá quá), Dólar... ops, Dória... é esta a nata política de hoje?

Um sonrisal, por favor...

Enquanto isso...

... “Os jornais já cantam a bola: o julgamento da chapa Dilma/Temer começa, mas não acaba. As filigranas jurídicas são interessantíssimas. Num processo de mais de dois anos, os ministros discutem três dias de prazo que supostamente não foram observados. Que maravilha!” (Informativo Migalhas, na terça-feira)...

...a legítima pressão popular, e não motivações políticas, fez nascer uma Comissão Especial de Investigação (CEI) na nossa Câmara, coisa que há muitos anos não se via. Parabéns!