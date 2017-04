Neste sábado dia 15 de abril as 16:00hrs. acontecerá no Cine Grêmio Ferroviário Ferreirense, a peça infantil de maior sucesso dos últimos tempos.

Das telas da TV para o teatro, A Marsha e o Urso, tragam suas crianças para se divertirem com a garotinha mais sapeca e divertida do mundo. Com um elenco de primeiríssima qualidade e figurinos que condiz com a expectativa das crianças em relação aos seus personagens.

Os ingressos estão a venda no Clube do Açai e no dia do espetáculo à partir das 9:00 hrs da manha na bilheteria do Cine Grêmio no valor de R$ 20,00, crianças até 2 anos não pagam entrada.