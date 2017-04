Dando sequência aos eventos especiais em comemoração aos 60 anos do Clube de Campo das Figueiras, a Diretoria Ação e Resultado traz neste Sábado de Aleluia (15/04) um dos artistas mais talentosos do país na atualidade: Sandamí.

Ex-vocalista do Sambô, ele se apresenta com seu novo show solo. A abertura fica a cargo de Zé e os Cara, a partir das 18 horas. E, claro, chopinho Brahma a R$ 2,00 o copo de 300 ml. A entrada para sócios é grátis

.“Depois de Dudu Nobre e Originais do Samba, trazemos mais esta grande atração para a família figueirense, um artista que os associados estão pedindo desde que assumimos o clube. Temos certeza que será mais um evento de grande sucesso”, disse o presidente Caio Mantovani.

Carreira

Daniel Tessari Ferreira Santiago, que já foi conhecido por Daniel San e adotou recentemente o nome artístico de Sandamí, está com seu projeto solo “De Tudo Pra Todos”.

A carreira artística começou muito cedo. Mas muito cedo mesmo! Com 2 anos de idade desfilou com seus pais em uma escola de samba e deu as primeiras batidas no pandeiro, instrumento de coração. Aos 9, fez seu primeiro show profissional de malabarismo com o pandeiro, acompanhando nove mulatas.

Aos 16 anos, morando na vizinha Descalvado, começou a viver de música e tocar em bandas. Entre elas, a banda Resina, que tinha integrantes de Porto Ferreira, como o saudoso baterista André Ruiz, e de Descalvado. Desde então não parou mais de tocar percussão e outros instrumentos, cantar e compor.

Na década de 1990 se mudou para Ribeirão Preto e fez inúmeros shows com a banda Unidade 2 no Clube de Campo das Figueiras. Também integrava a banda PB Messias e, já na década passada, formou o Sambô, que fez sucesso em todo o país e até colocou música em abertura de novela da Globo.

Após o sucesso do Sambô, decidiu partir em carreira solo. “Não gosto de ficar preso a rótulos. Minha música é uma mistura de ritmos, e eu ampliei um pouco o leque”, disse em entrevista a um portal de São Carlos. O público deverá ver no seu show um pout-pourri de forró e baião, de samba, pop, música internacional, rock. É um repertório bem eclético, para todos os gostos.

O CD e o DVD “De Tudo Pra Todos”, que levam o mesmo nome do show, estão disponíveis nas lojas físicas e nas plataformas digitais desde o dia 28 de outubro.