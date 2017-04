Cumprindo com mais uma proposta constante em seu plano de governo, a atual Administração Municipal abriu licitação para contratar uma empresa especializada para a elaboração do Plano Diretor de Turismo do município.

O plano visa estabelecer uma relação do setor de turismo com os aspectos ambientais, culturais, sociais e de preservação do patrimônio material e imaterial, assim como incentivar a interação sustentável com a atividade turística.

O objeto da licitação prevê a contratação de empresa especializada para realização de consultoria em turismo visando o assessoramento da municipalidade na elaboração do Inventário da Oferta Turística e de consultoria para a elaboração do Plano Diretor de Turismo de Porto Ferreira, exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e microeempreendedores individuais.

“Vamos dar início a mais um trabalho de planejamento do nosso futuro, com o levantamento de dados e a formulação do diagnóstico, demonstrando neste plano elementos relevantes sobre o turismo no município, considerando seus aspectos mais significantes, positivos e críticos. Temos um grande potencial a ser explorado e que não é aproveitado até hoje por falta de políticas públicas”, comentou o prefeito Rômulo Rippa.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos