Esta semana o chefe da Seção de Mobilidade Urbana da Prefeitura, Sérgio Luís Momesso, encaminhou à Câmara uma resposta a um requerimento do vereador Gustavo Braga Colucci (PTB), que questionava os problemas apresentados pelo semáforo existente no cruzamento das avenidas Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz e Ângelo Ramos com a rua Mathias Cardoso, no Centro.

Qualquer ferreirense que passa pelo local com frequência já notou que, de tempos em tempos, o semáforo para de funcionar em determinado período, ficando apenas com a luz amarela piscando, o que é um sinal de alerta que o dispositivo não está funcionando.

Em sua resposta, Momesso diz que o semáforo apresenta defeito há algum tempo, antes mesmo da atual gestão. Um funcionário tem “resetado” o dispositivo, que volta a funcionar em seguida, mas após dois ou três dias retorna ao amarelo piscante.

“O Município não dispõe de pessoal especializado nesta manutenção, tendo sido realizada por meio de contratação de serviço, o que pretendemos providenciar no mais curto espaço de tempo, de acordo com a disponibilidade orçamentária”, finalizou.

Semáforo da discórdia

O funcionamento do semáforo naquele ponto da cidade divide opiniões. Muita gente critica sua instalação porque ao invés de ordenar o tráfego ele causa ainda mais confusão e lentidão.

O jornalista Cléber Fabbri, colaborador do Jornal do Porto, escreveu semana passada em sua rede social que, no final da tarde de sexta-feira, dia 07/04, havia cerca de um quilômetro de engarrafamento nas ruas do Centro por causa do semáforo. Na avenida Engenheiro Nicolau a fila no sentido centro-bairro tinha início antes da rua Padre Capelli até a Mathias Cardoso. Sem falar nas ruas que dão acesso à avenida Engenheiro Nicolau.

A postagem gerou um grande debate e até o vereador Gustavo Braga Colucci se manifestou. As sugestões apresentadas para resolver o problema vão desde a construção de uma rotatória, o que teria um custo razoavelmente elevado, à colocação de outro tipo de semáforo e até mesmo o desligamento do aparelho. Também foi sugerido firmar um convênio com universidades da região para que um plano de mobilidade fosse elaborado. A Prefeitura, no entanto, já está realizando reuniões com vistas à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Em breve deverão ser realizadas audiências públicas.