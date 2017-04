Uma bomba política explodiu esta semana em todo o Brasil e jogou seus estilhaços em Porto Ferreira. Na tarde de terça-feira, dia 11/04, o jornal O Estado de S.Paulo divulgou a chamada “Lista de Fachin”, composta pelos alvos de inquéritos autorizados pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato do Supremo Tribunal Federal (STF). A lista, baseada nas delações de 78 executivos e ex-executivos da Odebrecht, é ampla e seus desdobramentos colocam o sistema político-partidário de joelhos.

O jornal O Estado de S.Paulo teve acesso às decisões de Fachin antes de elas serem tornadas públicas pelo ministro, o que deveria ocorrer apenas depois da Páscoa. Após o vazamento, porém, Fachin retirou o sigilo da maioria dos inquéritos e divulgou a lista dos investigados.

Estão na lista de Fachin as pessoas que serão alvos de investigação no STF, por terem prerrogativa de foro nesta corte ou por serem acusados de crimes relacionados aos supostamente praticados por quem tem foro no STF. No total, a lista tem oito ministros do governo de Michel Temer, 24 senadores, 39 deputados federais – incluindo os presidente da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Eunício Oliveira (PMDB-CE) – um ministro do Tribunal de Contas da União, três governadores e 23 outros políticos e autoridades.

Porto Ferreira

Também foi divulgada uma segunda lista, composta por pessoas e empresas delatadas por executivos da Odebrecht, mas cujos processos não correrão no STF, por não terem foro privilegiado. São 201 petições nesta segunda lista para instâncias inferiores abrirem investigação.

É nesta segunda lista que aparecem os nomes do atual vice-prefeito de Porto Ferreira, Dr. Saldanha Leivas Cougo (PRB), e da ex-prefeita Renata Anchão Braga (PSDB). Ambos estão citados na mesma petição, a 6778.

As acusações seriam que ambos receberam doações não contabilizadas (caixa 2) para a campanha eleitoral de 2012, quando concorreram à Prefeitura. Na ocasião, Renata saiu vencedora sobre o então candidato do PT, Dr. Saldanha.

A ex-prefeita Renata Braga teria recebido R$ 100 mil para a campanha e para o candidato do PT e atual vice-prefeito Dr. Saldanha Leivas Cougo, R$ 200 mil. As doações seriam para manter o contrato de concessão de água e esgoto da Odebfrecht Ambiental com a Prefeitura.

A ex-prefeita disse à reportagem do G1 na tarde de quarta-feira que estava surpresa com a citação do seu nome e negou qualquer ato ilícito. Saldanha disse que só vai se manifestar depois de conhecer detalhes do processo.

Na região outros políticos foram citados, como o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), e os ex-prefeitos de São Carlos, Paulo Altomani (PSDB) e Osvaldo Barba (PT), além de Rio Claro, Limeira e Santa Gertrudes.