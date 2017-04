Parece que estava prevendo. Semana passada escrevi que a nossa política tem de recomeçar do zero. Trocar os atores, o sistema, os partidos, tudo, porque todos viciados num modo de operar que draga os recursos da nação e passa longe de uma representatividade legítima. Esta é fabricada com recursos da corrupção.

Esta semana a explosão nuclear política que já vinha sendo aguardada e cantada finalmente chegou. A lista de Fachin jogou todos os políticos nacionais de expressão, de agora e de um passado recente, na fétida vala comum. Ver os nomes ali, preto no branco, tem um impacto midiático terrível.

Assim como aconteceu com as empreiteiras em 2014 com a Lava Jato, ocorreu agora com os políticos. Todos nós que nos informamos minimamente sempre tivemos a impressão – e por que não a certeza? – de que empreiteiras e políticos sempre negociaram de maneira suja para ambos se perpetuarem em seus respectivos nichos.

O cerne da corrupção está neste elo que se inicia no financiamento das campanhas políticas. Por que uma empresa doaria milhões a um candidato a presidente, governador, senador, deputado ou partido? Ou milhares a um candidato a prefeito (o nosso caso)? Pelo seu excelente plano de governo? Ora, nem meus filhos pequenos acreditariam numa papagaiada dessas. Tudo é muito simples. Eu te banco e depois você me ressarce.

Só que isso é ilegal, imoral. No meio político virou uma coisa banal, porque nunca deu problema para ninguém. Foram décadas de eternas vistas grossas. Mas, agora, acabou. Felizmente. Com excessos, atropelos da lei ou não, a Lava Jato vem trazendo muito, mas muito mais benefícios ao país e à política do que vivemos em 500 e poucos antes dela. Mesmo ao custo de derreter empresas como a Petrobras ou setores como o das grandes obras públicas.

Agora temos que pensar daqui para frente, e isto também merece cuidado. Esqueçam os citados e investigados. Esses podem encerrar a carreira por ora. Claro, vão se candidatar – se conseguirem –, alguns serão inclusive eleitos. Mas a faxina vai ser grande. Senão, pode fechar o boteco chamado Brasil.

O cenário que virá é propício, como disseram analistas ouvidos pela BBC Brasil, para o surgimento dos “outsiders” – os que se dizem “não políticos”, como o prefake João Dória – e também candidatos de nichos, principalmente das igrejas evangélicas, que têm um eleitor fiel (desculpe o pleonasmo). Bem, haja vista que na nossa Câmara Municipal praticamente metade dos vereadores tem forte laço com essas igrejas. Se for um bom governante, pode ser da igreja ou do credo que for. O problema é a contaminação da política por pensamentos ou doutrinas religiosas. Lembre-se: o estado é laico. Voltaremos ao assunto.

Enquanto isso...

...Manchete desta quinta-feira pela manhã: “Aliados de Temer, Lula e FHC articulam pacto por sobrevivência política em 2018”. É o abraço dos afogados...

...mais do que nunca a concessão da nossa água e esgoto à Odebrecht Ambiental merece uma investigação profunda. Esqueçam CEI de Câmara Municipal, em que os atores jogam para a galera. Tô falando da Justiça mesmo.