A polícia judiciária terá 821 futuros agentes; a perícia será reforçada com mais 117 policiais científicos, além de mais 62 oficiais administrativos e 16 técnicos de laboratório

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, participou nesta terça-feira, 18, da cerimônia de nomeação de 1.118 aprovados em concursos públicos para as polícias Civil e Técnico-Científica do Estado de São Paulo. São 1.040 cargos para as policiais e 62 oficiais administrativos e 16 técnicos de laboratório. “Essa nomeação é um reforço importante, pois dará um novo fôlego às polícias civil e técnico-científica de São Paulo”, afirmou Macris.

Para a Polícia Civil, serão nomeados 922 novos agentes – 74 delegados, 321 investigadores e 527 escrivães. Já a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) passará a contar com mais 118 agentes, sendo 57 médicos legistas e 61 peritos. A nomeação deve ser publicada em breve no Diário Oficial do Estado.

A SPTC também receberá reforço para os quadros de apoio dos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), com 16 técnicos de laboratório e 62 oficiais administrativos. Esses profissionais atuarão nos diversos núcleos policiais do Estado de São Paulo.

Desde 2011, foram contratados 4.027 policiais civis, além dos futuros policiais nomeados nesta terça. Foram chamados 360 delegados, 1.260 investigadores, 1.215 escrivães, 537 agentes policiais, 400 agentes de telecomunicação, 149 papiloscopistas e 106 auxiliares de papiloscopista.