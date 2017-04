No último sábado, dia 15/04, o Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou vídeo em que o ex-diretor da Odebrecht Ambiental no Estado de São Paulo, Guilherme Pamplona Paschoal, relata em depoimento de delação premiada ter negociado doações às campanhas eleitorais de Renata Braga (PSDB) e Dr. Saldanha Leivas Cougo (PT à época) para a Prefeitura no ano de 2012.

Segundo o ex-diretor, as negociações foram feitas com o ex-prefeito André Braga, irmão de Renata e identificado por Paschoal como “coordenador” de sua campanha; e com o advogado e ex-diretor do Departamento de Obras e Serviços Municipais da Prefeitura no governo Maurício Rasi (então no PT), Edson Pudence, presidente do DEM local e identificado como “coordenador” da campanha de Dr. Saldanha.

