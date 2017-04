“Blue Whale” ou baleia azul , este nome tem ficado cada vez mais conhecido nas redes sociais , principalmente no facebook por jovens adolescente que por curiosidade acabam “entrando no jogo” que provoca a morte.

Trata-se de um “jogo” online , que lança um desafio por dia ao participante , no período de 50 dias. Esses desafios estimulam seus adeptos a fazerem coisas estranhas e incomuns como: esquartejar o corpo , se lançar de prédios , ultrapassar limites com sua própria vida . O perfil dos participantes são na sua grande maioria jovens de 12 a 19 anos que apresentam algum sinal de “rebeldia”, “depressão” , “síndrome de socialização” ou sintomas similares.

No Brasil já existe 3 casos de adolescentes que vieram a óbito por suspeita desse jogo e os casos estão sendo investigados . Em Jaú interior de São Paulo , um jovem de 13 anos tentou suicídio nesse último dia 13 e tudo indica ser mais uma vítima do jogo da baleia azul , pois o jovem tinha sinais de ferimentos em forma de uma baleia no braço e sua irmã confirmou o seu envolvimento com o jogo.

Fica aqui um alerta aos pais , avós , a acompanharem constantemente a rotina de seus filhos , checarem sempre suas redes sociais , ver quem são as pessoas que estão do outro lado , quais os grupos que seus filhos participam . Lembrando sempre que limites devem ser impostos pelos pais , e qualquer comportamento alterado ou suspeito os pais devem procurar ajuda de profissionais imediatamente!

Por Anele Bragante