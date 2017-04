A fachada do Quartel da Polícia Militar na cidade de Porto Ferreira, foi revitalizada. O Quartel da 4ª Companhia do 38º BPM-I está localizado na Av General Álvaro de Góes Valeriani, 1021 – Jd Aeroporto estando localizado em um ponto estratégico da cidade, inclusive localizado em uma das entradas para quem vem pela Rodovia Anhanguera, a principal Rodovia que margeia Porto Ferreira.

A ideia de revitalização partiu do Comandante Interino da PM local, Tenente PM Leonardo Régis Ramos, juntamente com outros Policiais da Unidade e o apoio de algumas empresas que ajudaram.

Segundo o Comandante, a ideia realmente foi deixar o Quartel mais bonito tendo em vista a aproximação da Polícia com a comunidade local, para que os Pais possam levar as crianças, e também as famílias, possam visitar o local, tirar fotos, e terem esta aproximação com os Policias que garantem a segurança de nossa cidade.

O Prédio foi inaugurado no dia 29 de Julho de 2002, um prédio de 1.800 m², construído em uma área de 7.068 m² onde a infraestrutura atende aos anseios do público interno e externo.

Esta revitalização só foi possível graças aos amigos e parceiros da Policia Militar de Porto Ferreira.

O Comandado da PM local agradece em nome de todos os Policiais Militares da 4ª Cia/PM as seguintes pessoas e empresas: Balibox, Marmoraria Ambrósio, Imporpel, Mar Girius, Shopping Elétrico, Prado e Puerta, Marcos Flores, Serralheria Donifer, Broto Legal Alimentos, Lemão Tintas