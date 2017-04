A Seção de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde de Porto Ferreira, órgão responsável pelo combate ao mosquito Aedes aegypti no município, comunica a população em geral que os agentes que fazem as visitas nos imóveis estão identificados com um crachá.

A Secretaria de Saúde recebeu uma denúncia de que pessoas mal-intencionadas estariam se passando por agentes para adentrar em residências. Diante disso, reforça que qualquer dúvida com relação à identificação, o morador deve pedir as informações do agente e como constam no crachá (nome, função etc.) e pode checá-las pelo telefone 3581-2299.

É importante ressaltar que os agentes não pedem nenhum tipo de documento aos moradores. Além disso, o horário de trabalho dos agentes é das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Os agentes de controle de vetores pedem para que o morador o acompanhe na hora da vistoria. Os verdadeiros agentes são pessoas idôneas e preparadas para entrar nas residências e fazer a vistoria nos quintais, estão sempre com o crachá e jamais irão fazer qualquer coisa que prejudique o morador. Portanto, ao ser abordado por um agente de vetores, fique tranquilo, mas, sim, exija identificação, pois é seu direito. Porém, não se esqueça que estão cumprindo o seu dever, a fim zelar pela saúde da população.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

