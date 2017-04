Detran.SP lista dez afirmações envolvendo a habilitação,

mas uma delas é mentira; você é capaz de identificar qual é?

Nova corrente nas redes sociais desafia o usuário a identificar qual é a única afirmação falsa entre dez listadas. É o desafio 9 mentiras e 1 verdade. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) entrou na brincadeira para esclarecer motoristas sobre temas relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “Muitas vezes, a falta de conhecimento leva o cidadão a cometer infração de trânsito.

E em algumas situações ele é confundido por mensagens falsas que circulam na internet. Orientamos que o motorista sempre busque esclarecer suas dúvidas nos canais oficiais do Detran.SP, como o portal, a central telefônica ou, ainda, as unidades de atendimento”, ressalta Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

A CNH é documento de porte obrigatório e permite conduzir veículo em todo o território nacional, além de dar direito a dirigir em alguns países que mantêm acordo com o Brasil. No Estado de São Paulo existem mais de 23 milhões de CNHs registradas, sendo que 6,4 milhões são da capital.

Confira abaixo as afirmações e veja se consegue apontar qual delas é mentira:

1 - O condutor pode dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Mas só por até 30 dias corridos após o seu vencimento, sem o risco de ser multado por portar documento fora da validade.

2 - A renovação da CNH não é obrigatória, desde que o condutor não dirija após 30 dias de o documento vencer.

3 – Não existe prazo-limite para renovar a habilitação. Depois de vencida, a carteira de motorista pode ser renovada a qualquer tempo. Mesmo que fique anos sem renová-la, o cidadão não perde o direito a uma nova habilitação. Só é multado quem conduz com o documento vencido há mais de 30 dias. Nesse caso, a multa é de R$ 293,47, pois é infração gravíssima.

4 - Não há limite máximo de idade para que uma pessoa dirija. O médico especialista em trânsito, devidamente credenciado ao Detran.SP, é quem avalia se o condutor ainda tem condições de continuar dirigindo e por qual período. A diferença é que, a partir dos 65 anos, a validade da CNH passa a ser de três anos e não mais de cinco anos.

5 – Não precisa esperar a CNH vencer para renová-la. Um novo documento pode ser solicitado 30 dias antes do vencimento. É possível antecipar a renovação em mais de um mês, caso o condutor vá viajar, por exemplo. Basta apresentar documentação (passagem, contrato de curso, reserva de hotel, etc) comprovando que estará ausente na época em que deveria renovar.

6 - Se o motorista for parado em blitz da Lei Seca e se recusar a fazer o teste do “bafômetro” será liberado sem receber qualquer penalidade no prontuário de sua CNH porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si.