Vídeo tutorial com o passo a passo ensina o contruibuinte a destinar o

dinheiro para projetos sociais voltados para crianças e adolescentes.





Com a estimativa de arrecadar R$ 60 milhões, o Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA), da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social de São Paulo, inicia em abril campanha para

incentivar os contribuintes a doar parte do imposto de renda para projetos

sociais.

Com o tema “Imposto de Renda do Bem”, a iniciativa distribuirá 10

mil cartazes nas ruas do Estado. Além disso, serão disponibilizados

materiais digitais, inclusive um vídeo tutorial com o passo a passo que

ensina como destinar o dinheiro.





Para ajudar, mais de 9 milhões de paulistas poderão doar até 3% do imposto

de renda devido de Pessoa Física, no ato da declaração, para o Fundo

Estadual até 28 de abril, data limite estipulada pela Receita Federal para

a entrega da declaração.

Há a possibilidade também de, quem tiver imposto a

restituir, realizar as doações. O valor é descontado do imposto já retido

na fonte e não representa um custo a mais para o contribuinte. É uma

maneira de ser solidário, sem colocar um dinheiro extra.



Em 2015, o CONDECA bateu recorde de arrecadação. Ao todo, recebeu R$ 25

milhões de recursos, que foram distribuídos para projetos sociais com foco

em atividades culturais, educacionais, pessoa com mobilidade reduzida,

esporte e saúde. Quando o contribuinte doa o dinheiro, o Conselho realiza a

gestão do Fundo e, por meio de edital, faz a chamada pública dos projetos.

As entidades beneficiadas tem trabalhos sólidos, efetivos e reconhecidos

internacionalmente.



A legislação brasileira assegura o direito de escolher onde aplicar parte

do valor do imposto de renda. De acordo com o secretário de Estado de

Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pesaro, é sempre importante

informar a população sobre a possibilidade de deixar parte do seu imposto

para projetos que ajudam crianças e adolescentes. “As pessoas costumam

confundir a destinação do imposto de renda com o aumento de tributos, mas o

que ocorre é justamente o contrário. A falta de esclarecimento resulta em

menos recursos destinados a quem realmente precisa”, ressalta.



Saiba como doar:



O vídeo tutorial do passo a passo para orientar o contribuinte está

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uBbXrjLLmw4



Para destinar, é preciso entrar no programa onde será feita a Declaração de

Imposto de Renda, no modelo completo. Vá em Doações, diretamente na

Declaração ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) no ícone resumo de

declaração, e selecione Fundo Estadual no Estado de São Paulo. O CNPJ do

CONDECA será carregado automaticamente.



Posteriormente, informe o valor da doação, que deve estar dentro do limite

de dedução, calculado automaticamente pelo programa. O programa emitirá um

DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), que deverá ser pago

até o dia 28 de abril. Dessa forma, você terá contribuído para a mudança do

futuro de crianças e adolescentes.



Caso o contribuinte queira escolher para qual projeto doar, é só mandar o

recibo para o CONDECA, no e-mail é O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. . Em

caso de dúvidas, o telefone para contato é (11) 3223-9346.



Para mais informações, é só acessar o site: http://www.condeca.sp.gov.br/