As Secretarias de Fazenda e Gestão da Prefeitura de Porto Ferreira divulgaram na semana passada um balanço dos processos licitatórios (compras) referentes ao primeiro trimestre do ano.

De acordo com o relatório, houve um aumento de 19,5% no número de processos, comparado ao mesmo período de 2016 – 288 processos em 2017, contra 241 do ano passado.

Maior destaque, porém, fica com a economia alcançada nos processos licitatórios, em especial os pregões, quando considerados os preços finais obtidos em relação aos orçados para os editais, que atingem a marca aproximada de R$ 3,2 milhões.

Em alguns itens a economia chegou a cerca de 50%. É o caso da compra de materiais esportivos e para ginástica olímpica, que estavam orçados em R$ 120 mil e foram adquiridos por R$ 62 mil.

Na área da Educação algumas contratações também alcançaram economia significativa. A licitação de transporte escolar de vans e peruas teve uma redução no valor na ordem de 25%. A compra de material escolar registrou resultado ainda melhor, com economia de 47% entre o preço orçado e o valor final.

Merenda escolar

O contrato com a empresa que fornece merenda escolar estava na iminência de término de vigência quando o atual governo municipal assumiu. Não havia condições de realizar novo processo a tempo de firmar o contrato antes do início do ano letivo.

Para não prejudicar o fornecimento de merendas aos alunos, optou-se por prorrogar o contrato por 6 meses. Entretanto, neste caso a Secretaria de Educação iniciou uma ação paralela com o objetivo de trazer economia aos cofres públicos.

Foi adotada uma absoluta conscientização e fiscalização das merendas servidas, considerando que o contrato de fornecimento prevê como critério de pagamento a quantidade de pratos/porções oferecidos aos alunos pela empresa contratada. Assim, com uma fiscalização mais eficiente, houve uma queda na quantidade de pratos servidos, em comparação ao mesmo período de 2016 (meses de fevereiro e março): diminuição de 58,3 mil refeições.