A equipe de futsal de Porto Ferreira cumpriu seu papel e venceu Ibaté na noite desta segunda-feira (24/04), num Ginásio Adriano José Mariano lotado de torcedores. O placar foi de 5 a 3 para o time ferreirense, num jogo muito difícil.

Nesta segunda fase, Porto Ferreira está no Grupo 14, juntamente com Ibaté e Santa Cruz das Palmeiras. Apenas uma equipe passará à fase seguinte, que será as quartas-de-finais em jogos eliminatórios (“mata-mata”). Na quinta-feira da semana passada o time ferreirense empatou com Palmeiras na casa do adversário, em 2 a 2.

Portanto, para Porto Ferreira seguir na competição, da qual é o atual campeão, o time palmeirense não pode vencer Ibaté por mais de três gols de diferença, pois assim se classificaria no saldo. A partida entre Ibaté e Palmeiras acontece nesta quinta (27), em Araraquara, no Ginásio do Sesi.

A equipe ferreirense tem como patrocinador oficial a Brasilux Dissoltex e o apoio das empresas Porto Frios, Camarotti Calçados, Maga Eventos e Fadel Pisos, além dos fornecedores Gatto Style, Empório do Corpo e Aposenfarma.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos