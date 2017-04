#AMAISBADALADA #DEUCERTO #VEMMAISPORAI

Com 350 inscritos, quase 50 cidades diferentes, diversos estados do Brasil (DF, MG, RS,SP), o evento levou centenas de pessoas às ruas. Tudo aconteceu no dia 21 de abril de 2017, e vai ficar marcado na história de Porto Ferreira.

Mais do que uma prova de corrida, o evento se transformou em um entretenimento para os ferreirenses, tendo em vista a presença significativa do publico no local.

Cumprindo o cronograma, a Moon Running 5K, teve sua largada as 19:00hrs, o circuito percorreu toda a extensão da famosa Avenida do Comercio.

Desde a concentração, saída e chegada, os corredores e publico em geral, se reuniram nas mediações da Sociedade Esportiva Palmeirinha.

