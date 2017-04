O cirurgião-dentista Dr. Antonio Fernando Gentil foi agraciado com a Ordem Soberana Cristóvão Colombo. O título é uma das mais importantes láureas que são concedidas pela Academia Latino-Americana de Ciências Humanas (ALACH). O ferreirense tornou-se comendador pela ALACH em setembro do ano passado em Brasília e vem galgando graus honoríficos.

A solenidade aconteceu no último dia 21 de abril no Clube do Congresso, na Capital Federal. Compuseram a mesa principal da cerimônia: Dr. Raul Canal (presidente da ALACH), Edson Costa (secretário-geral da entidade), Dr. Francisco de Assis Chiaratto (Procurador da República e Diretor Jurídico da ALACH), e Dr. Rubens Leardi Gallerani (diretor de Relações Públicas da ALACH).

“Estou buscando dentro da nossa Academia uma nova maneira de colaborar com a sociedade e desenvolver novos trabalhos sociais que é um dos objetivos da ALACH e aos poucos vou ganhando uma posição de destaque entre os membros para que eu alcance, em breve, um cargo eletivo na entidade”, afirmou Dr. Nando Gentil.

No dia 22 de abril, celebrando a passagem dos 525 anos do Descobrimento do Brasil, Gentil ainda participou da reunião ordinária durante a qual foi definida a data para um encontro com todos os presidentes das academias latino-americanas de ciências humanas a fim de deliberação da criação de novas subsedes.

Desde o ano passado Gentil passou a ocupar a cadeira de número um do Colegiado Acadêmico de Ciências Odontológicas, tendo como patrono o Dr. Arcyr Giareta Barcellos, nome escolhido pelo novo acadêmico e que homenageia um dos homens que foram referência na carreira profissional do cirurgião-dentista.

O Comendador-doutor Antonio Fernando Gentil é o atual presidente da Regional Porto Ferreira da APCD (Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas). E já foi condecorado pela Associação Brasileira das Forças Internacionais da Paz da Organização das Nações Unidas (ONU).

Formado pela Unesp de Araraquara, o profissional foi residente por três anos em cirurgia buco-maxilo-facial e se tornou especialista em implantodontia. Gentil é diretor da Odontodoc há mais de três décadas. Atualmente a Odontodoc, como centro de implante e reabilitação oral, é uma das principais referências em radiologia, atendimento hospitalar, implantes, estética e cirurgias de Porto Ferreira e região.

Em 2015 a empresa já recebeu o prêmio Top Quality. Em 2014 a empresa recebeu, além do Prêmio Quality Mercosul, os prêmios Quality Regional e o Quality Nacional.

Dr. Nando Gentil, como o ferreirense é mais conhecido, também é membro efetivo do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial. Em 2010 foi agraciado com a Medalha e Comenda Tiradentes concedidas pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP).