A página de Porto Ferreira do site da Odebrecht Ambiental anunciou na terça-feira, dia 25/04, a venda de 70% do controle acionário da empresa, que pertenciam à Odebrecht SA, ao grupo Brookfield Business Partners LP, do Canadá. O FI-FGTS manteve a sua participação de 30% na companhia, que passará a se chamar BRK Ambiental.

A transação poderá gerar um problema jurídico em Porto Ferreira. Isto porque o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto do município, assinado em 4 de agosto de 2011 entre a Prefeitura e a então Foz do Brasil (depois Odebrecht Ambiental), especifica claramente em sua cláusula 9.6, que trata “da transferência da concessão”:

“9.6.1. A concessionária [Odebrecht Ambiental, no caso] somente poderá efetuar a transferência de seu controle acionário com prévia e expressa anuência do poder concedente [Prefeitura, representada pelo prefeito, que é o chefe do poder]”.

Conforme a Assessoria de Comunicação da Prefeitura divulgou em fevereiro, o prefeito Rômulo Rippa negou a anuência (aprovação) para a venda do controle acionário da empresa. Dizia a reportagem:

“Em vista de todo o disposto no presente processo, em especial as manifestações da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Ferreira - ARMPF, e prevalecendo o fato de que, apesar de provocada, a Concessionária efetivamente não enviou documentação a este Poder Concedente que comprove que o novo grupo de controle acionário atende plenamente às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal, de acordo com os requisitos do Edital e com as cláusulas 9.6.1 à 9.6.4 do Contrato de Concessão nº 055/2011; considero PREJUDICADO o requerimento de solicitação de anuência para implementação de reorganização societária com alteração de controle acionário”.

O contrato ainda diz, em seu inciso (vi) da cláusula 18.2.3.1, que a transferência da concessão, sem prévia autorização do poder concedente, acarretará na declaração de “caducidade” do instrumento. Caducidade, em direito, é o estado a que chega todo o ato jurídico tornando-se ineficaz em consequência de evento surgido posteriormente. Em outras palavras, o contrato perde a validade.

Comunicado - No comunicado do site da empresa consta que toda a estrutura técnica da Odebrecht Ambiental está incluída na transação, “garantindo a sua capacidade técnica-operacional. A entrada dos novos acionistas fortalece a estrutura econômica e financeira da companhia, ampliando seu acesso a novas tecnologias”.

E prossegue: “Para os clientes, a mudança de acionistas reforça a garantia da prestação de serviços de excelência e a manutenção dos compromissos com a população de cada município”.

