No dia 11 de abril o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Porto Ferreira organizou uma reunião com representantes de 13 entidades e mais o presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira, vereador Miguel Bragioni (PP), para discutir o impacto e reflexos para os trabalhadores caso a Reforma da Previdência seja aprovada. Na ocasião, os sindicalistas fizeram amplo debate sobre o assunto e ratificaram a posição de que as reformas vão prejudicar os trabalhadores.

As entidades representadas na reunião foram: Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal das cidades de Porto Ferreira, Pirassununga e Leme; Apeosp sub sede Pirassununga; Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros de São Carlos e Região e de Piracicaba e Região; Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Porto Ferreira; Sindicato dos Trabalhadores Vidreiros e Ceramistas de Porto Ferreira e Região; Sindicato dos Empregados Rodoviário de Porto Ferreira; Sindicato dos Empregados Metalúrgico de Porto Ferreira e Região; Associação dos Aposentados e Pensionistas de Porto Ferreira; Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Piracicaba e Região e OAB – Porto Ferreira.

