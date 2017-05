A presidente do PSDB de Porto Ferreira, a ex-prefeita Renata Braga, esteve em São Paulo na quarta-feira, dia 26/04, quando foi recebida pelo presidente estadual tucano, o deputado estadual Pedro Tobias.

Segundo ela, a reunião serviu para planejar ações do partido em Porto Ferreira e região. “Muito bom poder estar com uma pessoa tão experiente, que em breve estará nos passando mais conhecimentos”, disse.

Renata também lembrou que o deputado é um grande amigo de seu pai, o ex-deputado, ex-prefeito e ex-vereador Dorival Braga. “Fiquei até emocionada com algumas coisas que ele me disse sobre meu pai e espero que em breve o deputado possa nos fazer uma visita”, completou.

Um dos fundadores da Organização Médicos sem Fronteiras, Pedro Tobias nasceu no Líbano, formou-se em Medicina na França e concluiu seu mestrado na Unesp. Continua atendendo como mastologista e ginecologista, em sua maior parte pelo SUS. Cumpriu dois mandatos de vereador em Bauru, cidade em que chegou no ano de 1979, sendo sua principal área de atuação.

Em 1998, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, com cerca de 44 mil votos. Está em seu quinto mandato consecutivo de deputado estadual, sendo reeleito em 2014, com cerca de 167 mil votos. Tem se destacado na formulação de políticas públicas para as áreas da saúde e educação. Sua atuação partidária é intensa, com dois mandatos como presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de São Paulo (períodos 2011 a 2013 e 2015 a 1017).