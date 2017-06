Evento comemora o aniversário da Estrela

Promoção especial do Departamento de Cultura e Turismo reuniu música, dança, passeio, recreação durante toda a tarde

Uma verdadeira festa com música, recreação, esportes e muito mais. Assim foi a comemoração dos 123 anos do distrito de Santa Cruz da Estrela, promovida pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, na tarde do último sábado (10/6).

O público presente teve a oportunidade de se divertir com muita recreação, nos brinquedos como pula-pula e cama elástica, e passeio de trenzinho. Teve também esportes, com futebol na quadra, além da caminhada até a toca do índio, das cavernas onde Dioguinho, o famoso cangaceiro da região, se escondia no passado.

A festa se completou com muita dança, com o grupo "As Meninas", da professora Leila, e música de viola com Doni Silva e seus amigos Violeiros de Ouro, com as duplas Valter Canhoto e Neuzinha; Gilberto Fagundes e Marcelo Ugattis; Cesar e Doni e o DJ Chelo.

O evento, que também fez parte das comemorações pelo aniversário de 157 anos de Santa Rita do Passa Quatro, conta com a parceria do Fundo Social de Solidariedade, e teve pipoca e algodão doce para as crianças.

A história do distrito começa há 123 anos, quando nascia a então vila de Santa Cruz da Estrela, fundada por José Gomes de Oliveira, Manoel Fernandes Rezende e Eugênio Anacleto Rodrigues Dias, localizada a 18 km da cidade de Santa Rita. O ano de 1894 marca a doação do terreno para o patrimônio público.