No mês de junho, tem início as tradicionais festas juninas. Com esse período, se iniciam também os alertas em relação aos cuidados que devem ser implementados para evitar acidentes com fogos de artifícios. Isso porque, no mês de junho, os atendimentos relativos a pacientes que se queimaram com artefatos explosivos corresponde a um terço do total de ocorrências anuais.

O alerta é feito no Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras, que ocorre nesta terça-feira, dia 6 de junho. A iniciativa visa a motivar as cidades a restringirem o uso dos fogos, especialmente em manifestações culturais. A proposta é, ainda, que se aumente o controle sobre a entrada desse tipo de artefato nos eventos.

Levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) mostra que ocorreram, entre 2008 e 2016, 4.577 internações de pacientes que se queimaram com artefatos explosivos. A média no país é de 85 atendimentos só nos meses de junho. Os dados tomaram como base informações do Ministério da Saúde. A Bahia é o estado que possui o maior número de acidentes. Em seguida, vêm São Paulo e Minas Gerais.

Os médicos alertam que os fogos e explosivos além de provocar queimaduras e mutilações podem deixar outras sequelas graves e irreversíveis. “Nós estamos falando de 4.500 mil pessoas que foram gravemente queimadas, porque a grande maioria não fica internada. Muitas delas ficaram com sequelas de perda de dedo, perda da mão, às vezes, esses fogos atingem a retina e provocam uma cegueira”, destaca o vice-presidente do CFM, Jecé Brandão.

Além desses perigos, os acidentes com esses artefatos podem levar à morte. Em 2015, por exemplo, 18 mortes tiveram como causa esse tipo de acidente. Ocorreram mais de cem óbitos causados por queimaduras graves de fogos de artifício na última década. Entre as vítimas, a maioria é composta de homens e jovens.

Cuidados

Especialistas apontam que, em caso de acidentes, a vítima não deve se automedicar e deve ser encaminhada imediatamente a um centro especializado. “Há uma orientação de não colocar nada [no local queimado], porque as pessoas têm a tradição de colocar manteiga, pasta de dente, a pomadinha que tem em casa. A orientação é não fazer absolutamente nada. No máximo, pode lavar um pouco com água limpa, mas não deve cobrir. O ideal é levar para serviço médico, porque a região onde acontece a queimadura fica exposta a infecções, de forma que quanto menos manipular a região queimada antes de levar ao serviço médico é melhor”, recomenda Jecé. (Da Agência CNM com informações da Agência Brasil)