No último dia 9 de junho a faculdade norte-americana Franklin & Marshall College publicou no Facebook um vídeo de 3min39, tendo como protagonista o estudante ferreirense Hector Roberto Ferronato, de 22 anos.

Hector formou-se em Ciência da Computação e Economia na faculdade localizada em Lancaster, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Trata-se de uma instituição privada com 230 anos de história e que abriga mais de 2,3 mil alunos em tempo integral. É classificada ainda entre as 40 melhores instituições dos EUA.

O vídeo, intitulado HECTOR FERRONATO ’17, mostra um pouco da trajetória do estudante e seus sonhos. “O amor da sua família e a sede por conhecimento inspiraram Hector Roberto Ferronato a fazer algo mais com a sua vida. A Franklin & Marshall viu sua grandeza e deu-lhe forma. É assim que ele cumpriu o seu sonho”, diz a descrição do vídeo.

Vestindo uma camisa da seleção brasileira, Hector fala de sua vontade de mudar o mundo por meio da educação e de boas iniciativas, e que vai dedicar sua vida a este propósito.

O vídeo mescla imagens atuais de Hector em depoimento na faculdade, andando de skate pelo campus, com outras de arquivo em Porto Ferreira e também em programas de TV brasileiros, com entrevistas e sua participação num game show no “Caldeirão do Huck”, da TV Globo, quando o estudante conseguiu R$ 30 mil para ajudar a custear os estudos nos EUA.

Num dos trechos, Hector fala de seu envolvimento na instituição. Em especial com o professor e psicólogo Michael L. Penn, com quem costuma frequentar a casa e conversar sobre desenvolvimento pessoal e sobre encontrar caminhos a seguir.

Também mostra cenas da formatura, no dia 13 de maio, que contou com a presença de sua mãe. “Um dos meus sonhos era vir para cá e estudar. Mas outro sonho que eu tinha era trazer minha mãe aqui, também para mostrar a ela todas as pessoas que me ajudaram ao longo do caminho”, disse. Ele conta que guardou dinheiro e trabalhou para pagar a passagem.

A família, aliás, é citada por Hector em vários trechos do vídeo. Ao final, ele faz um agradecimento aos pais em português e inglês. “Tudo, tudo é possível quando você tem amor e quer ajudar as pessoas”.

O vídeo termina com a notícia de que Hector vai usar seus conhecimentos adquiridos na instituição para ajudar outros jovens como ele a ingressar em faculdades. Ao fundo, o estudante, agora formado, toca violão e canta a música “Menino da Porteira” e ao final diz que ama o Brasil.

BOX

Há 4 anos, jovem era aceito em três universidades norte-americanas

Hector Roberto Ferronato sempre frequentou escolas públicas em Porto Ferreira e conseguiu destaque internacional ao desenvolver um projeto de conscientização ambiental por meio de tecnologias. Em 2013, ele foi aceito em três universidades dos Estados Unidos e, em uma delas, a Franklin & Marshall College, ganhou bolsa de 90% para cursar ciência da computação.

Filho de um eletricista autônomo e de uma artesã, o estudante foi aprovado também na Quinnipiac University, na cidade de Hamden, em Coneccticut, e no Manhattanville College, localizado em Purchase, New York.

O projeto que Hector desenvolveu para crianças de 6 a 11 anos, o “Mundo de Piatã”, unia site, blog e um jogo online que ensinava questões ambientais. Ele sempre fez trabalho voluntário e foi eleito o melhor aluno da Escola Técnica Estadual (Etec) Professor Jadyr Salles, onde terminou o ensino médio em 2011 e ganhou um intercâmbio para a cidade americana de Portland. O prêmio foi oferecido pelo Centro Paula Souza, uma autarquia do governo que administra as Etecs e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais.

“Escolheram o melhor aluno para ficar um mês estudando inglês com tudo pago. Nessa viagem comecei a fazer contatos com gente que fazia trabalho parecido com o meu”, contou.

O intercâmbio despertou em Hector a vontade de fazer uma graduação nos Estados Unidos e deu a ele a oportunidade de conhecer o processo seletivo das universidades americanas. O estudante se inscreveu em 12 instituições e se dedicou às etapas do processo seletivo durante um ano.

Para pagar as taxas dos exames, ele trabalhou com o pai na instalação de câmeras de segurança e no conserto de aparelhos eletrônicos. O jovem fez três anos de inglês em uma escola particular, depois estudou sozinho e conseguiu proficiência no idioma.

“Tive que mandar várias redações, cartas de recomendação, formulários sobre tudo que fiz fora da escola, sonhos e objetivos. Nesse processo, conheci um cara que tinha sido um jovem líder global e ele me orientou e me incentivou a me inscrever”, contou.

Ele foi nomeado um dos 30 líderes globais entre jovens do mundo todo que realizam projetos sociais em suas comunidades, por uma instituição que apoia ações que possam melhorar o futuro do planeta.

Em março de 2013 Hector foi convidado a passar uma semana em Nova York, para participar de palestras e conferências em que promoveu seu projeto. A fundação responsável pela nomeação pagou todas as despesas. Na ocasião, o jovem recebeu a notícia de que havia sido aceito nas três universidades.

*com informações do G1.