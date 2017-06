Por meio de requerimento apresentado pelo vereador Renato Pires da Rosa (PRP), apresentado na sessão de segunda-feira, dia 12/06, a Câmara Municipal de Porto Ferreira deve instalar uma Comissão Especial de Inquérito com o objetivo de “apurar a forma e os procedimentos realizados que ensejaram o nascimento do contrato, isto é, os procedimentos pré-contratuais, e o não cumprimento do contrato de concessão de prestação de serviços e saneamento por parte da concessionária Odebrecht Ambiental, tendo como sucessora a empresa BRK Ambiental”.

A CEI agora requerida, portanto, é mais ampla que aquela que pretendeu-se instalar no início de abril. Naquela oportunidade, o requerimento de autoria do vereador Alan João Orlando (PSB) versava apenas sobre a apuração do contrato. Desta vez, foi incluso o pré-contrato, pois também há suspeitas de irregularidades.

O pedido de uma CEI em abril esbarrou num conflito entre o Regimento Interno da Câmara e a Lei Orgânica do Município. Os textos tinham divergências sobre a composição da comissão.

Agora, após mudanças na legislação, a CEI será instalada e contará com cinco vereadores. O autor do pedido, Renato Rosa, provavelmente ficará com a relatoria do inquérito. Os outros quatro vereadores serão escolhidos respeitando a proporcionalidade dos partidos na Câmara.

O que querem investigar?

No início dos trabalhos legislativos deste ano as sessões da Câmara foram tomadas por populares, que protestam sobre os serviços prestados e valores cobrados nas contas de água e esgoto pela então empresa concessionária, a Odebrecht Ambiental.

Uma das principais reclamações era quanto ao preço da tarifa de esgoto cobrada – 75% do valor da conta de água –, sendo que apenas 14% do esgotamento sanitário do município tem tratamento, segundo dados divulgados na ocasião.

Vale lembrar que em fevereiro o Tribunal de Contas do Estado publicou acórdão que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado entre a Prefeitura de Porto Ferreira, no governo Maurício Rasi (2011), com a Odebrecht Ambiental (então Foz do Brasil).

Ainda em fevereiro, o prefeito Rômulo Rippa negou a solicitação de anuência para implementação de reorganização societária com alteração de controle acionário da empresa, que foi vendida ao grupo canadense Brooksfield.

No início de março reportagem do Jornal do Porto dava como certa a instauração da CEI da Odebrecht Ambiental. O assunto já era consenso entre os vereadores, faltando apenas definir quem seria o responsável por apresentar o requerimento.

BOX

BRK Ambiental entrega documentos que motivaram não anuência pelo prefeito

Extraoficialmente, a reportagem do Jornal do Porto apurou que a empresa BRK Ambiental, que comprou a Odebrecht Ambiental, entregou ao Poder Executivo ferreirense os documentos que teriam motivado a não anuência do prefeito Rômulo Rippa à transação entre as empresas.

No início de maio o prefeito Rômulo Rippa encaminhou para análise da Procuradoria Geral da Prefeitura, responsável pela área jurídica do município, o caso da venda do controle acionário da Odebrecht Ambiental ao grupo canadense Brookfield Business Partners LP, que passou a usar o nome de BRK Ambiental.

No entanto, de acordo com o contrato assinado entre a Prefeitura e a concessionária, em agosto de 2011, a transferência do controle acionário só poderia ser consumada com a expressa anuência (aprovação) do prefeito, o que não ocorreu.

Em fevereiro, com base em análise da Agência Reguladora do município, Rômulo Rippa negou a anuência porque não recebeu documentação que comprovasse que o novo grupo de controle acionário atenderia plenamente às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal.

Quando a Odebrecht Ambiental anunciou em seu site a transferência do controle acionário, o prefeito encaminhou ofício à empresa para que a notícia fosse confirmada. A concessionária confirmou a venda, mesmo sem a anuência, e, portanto, o prefeito encaminhou o caso para análise da Procuradoria Geral da Prefeitura.

O contrato de concessão diz que a transferência da concessão, sem prévia autorização do poder concedente (Prefeitura), acarretaria na declaração de “caducidade” do instrumento. Caducidade, em direito, é o estado a que chega todo o ato jurídico tornando-se ineficaz em consequência de evento surgido posteriormente. Em outras palavras, o contrato perde a validade.

Com a entrega dos documentos aguarda-se agora, portanto, o posicionamento da Procuradoria do município e do prefeito Rômulo Rippa. Ou seja, se o assunto será arquivado ou se terá algum desdobramento jurídico.