A Secretaria de Cultura de Porto Ferreira vai realizar a Festa Junina municipal nos dias 23 e 24 de junho (sexta-feira e sábado da próxima semana). O evento acontece no Galpão Permanente de Exposição e Eventos Luiz Antônio Camarotti, ao lado da antiga estação ferroviária da Fepasa.

Na sexta-feira a festa tem início a partir das 19 horas. Já no sábado o evento começa mais cedo, às 18 horas. Esta semana a Secretaria de Cultura está elaborando a programação, que deverá ter danças típicas e apresentações musicais, contando também com a participação de alunos da rede pública.

No local também serão instaladas barracas com comidas e bebidas típicas, com arrecadação voltada às entidades sociais do município.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos