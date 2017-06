Estão em fase adiantada os estudos para que Porto Ferreira defina a quadra e dê início, no segundo semestre de 2017, ao projeto piloto de Floresta Urbana. Para a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, a Floresta Urbana representa um referencial urbanístico com importante caráter social, político, econômico e arquitetônico.

E vai além da preservação das espécies e do lazer, porque a Floresta construída pode suavizar a poluição química e sonora, reduzir o efeito de ilha de calor, aumentar a disponibilidade e qualidade da água, reduzir a erosão e o assoreamento dos rios.

Mas o que significa Floresta Urbana? Essa expressão foi usada primeiro no Canadá, nos anos 1960, e inclui as árvores de ruas, avenidas, praças, parques, unidades de conservação, áreas de preservação, áreas públicas ou privadas, remanescentes de ecossistemas naturais ou plantadas. Nessa linha, o pesquisador Sérgio Brazolin, responsável pelo Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis, do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), explica: “A floresta urbana se relaciona com o espaço construído: ela inclui as unidades de conservação, que estão nas áreas limítrofes à cidade, os parques naturais, os parques urbanos, as praças, o “verde viário” (ruas e avenidas) e as árvores plantadas nas residências. Este conceito de floresta urbana integra todos esses fragmentos junto ao espaço construído, pois é importante pensar a área verde de uma cidade como uma de suas partes integrantes. ”

Antecipada a novidade e transmitido o conceito de Floresta Urbana, o Jornal do Porto retomará o tema de modo amplo quando a Divisão de Meio Ambiente, vinculada ao Departamento de Desenvolvimento e Obras, concluir o traçado desse projeto inovador. O fato relevante a destacar agora é que o município de Porto Ferreira está alinhado com o Programa Município VerdeAzul, que propõe o projeto Floresta Urbana para integrar a conformação da cidade ao uso vegetal do espaço na composição de quadriláteros urbanos do município.

VerdeAzul – Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Programa Município VerdeAzul (PMVA), que conta com a adesão voluntária da Prefeitura de Porto Ferreira, engloba dez diretrizes estratégicas de gestão ambiental. O principal objetivo do programa é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo. Cada município participa do programa através de um interlocutor – Cristiane Daniele Francisco, no caso de Porto Ferreira –, e de um suplente, a ser nomeado pelo prefeito.

As ações propostas pelo PMVA compõem as dez diretivas norteadoras da agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. Se forem cumpridos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente contempla com o Certificado Município VerdeAzul o município que alcançar 80 pontos ou mais, pelo Índice de Avaliação Ambiental (IAA).

A tarefa é árdua, entre outras razões, porque, para alcançar a certificação, o município não pode tirar nota final zero em nenhuma das dez diretivas ambientais do programa. Embora caiba à Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado orientar as prefeituras para o correto cumprimento das diretivas ambientais e no planejamento da política ambiental do município, “os desafios são enormes”, como destaca Cristiane Daniele Francisco, chefe da Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura de Porto Ferreira.

Muito mais verde - Entre as diretivas, como se viu, está a arborização urbana. Sua proposta é incrementar a gestão do meio ambiente artificial urbano, por meio do estímulo ao planejamento e definição de prioridades para a arborização. O que se lamenta, agora, é que Porto Ferreira já poderia ser muito mais verde se tivesse dado curso ao que preceituou, há dez anos, o Plano Diretor do Município, em seu artigo 38, que traçou as diretrizes específicas da política municipal de meio ambiente. Está lá, na alínea XIII, este comando: “o município deverá elaborar lei municipal específica para a arborização urbana, prevendo as condições mínimas necessárias para melhorar a qualidade de vida na área urbana do município. ”

Não obstante, a Lei Complementar Municipal nº 118, que disciplina as regras de conduta para procedimentos referentes a arborização urbana, só foi aprovada em 2011, quatro anos após ser determinada pelo plano diretor. E o Manual de Arborização Urbana, que deveria servir de referência para o planejamento, implantação e manejo da arborização, com orientações técnicas e socioambientais, foi pouco divulgado e está desatualizado. Como a Lei Complementar 118 deverá ser alterada, o Manual também deverá ser atualizado. E aí está uma questão que pede atenção da comunidade.

Alinhamentos – O alinhamento do município de Porto Ferreira com as diretrizes do Programa Município VerdeAzul, de âmbito estadual, parece um sinal alentador na busca pelo estágio de Cidade Sustentável. É preciso lembrar que Porto Ferreira está também alinhado e é parceiro do “Programa Cidades Sustentáveis”, de âmbito nacional, com seus 17 objetivos de desenvolvimento, cuja abrangência e profundidade parecem em boa parte fora da atual realidade do município. Outro alinhamento importante, de bons frutos, é o que promove a interação da Prefeitura, através da Divisão de Meio Ambiente, com participação ativa na Comissão de Gestão e Planejamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu.

Nesse contexto, não parece demais lembrar que ocorrem neste momento os primeiros movimentos para a revisão do plano diretor. No tocante ao meio ambiente, a comunidade pode participar por intermédio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), com papel fundamental nas questões ambientais. Informações sobre a atuação do Comdema e como aportar propostas, sugestões e críticas contributivas para a revisão do plano diretor, podem ser buscadas na Casa dos Conselhos, na av. Nicolau Vergueiro Forjaz, 729, esquina com Luís Gama, telefone 3589-1260 – O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.