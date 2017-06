O Porto Ferreira Futebol Clube realizou no dia 14 de junho na Boate Zeus, uma balada tenn no horário das 20h as 24h com o DJ Koy. É um evento criado para suprir a falta de entretenimento entre os jovens na faixa etária de 12 a 17 anos, a PUBER veio e ao que tudo indica, veio pra ficar.

ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDO BEBIDA ALCOÓLICA NO EVENTO.

Fotos do evento na página em Sociais.