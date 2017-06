A diretoria do SINDICER (Sindicato das Indústrias Cerâmicas de Porto Ferreira) recebeu na sede da entidade, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Porto Ferreira, que apresentaram um plano de participação do município no 16º Salão São Paulo de Turismo. Na ocasião, foi feito um pedido para que o sindicato patronal patrocinasse a participação do município no evento.

Na oportunidade, os representantes da prefeitura, por meio da Seção de Turismo, esclareceram que a participação de Porto Ferreira no Salão São Paulo de Turismo tem como objetivo principal fazer com que o munícipio passe a ser considerado como de interesse turístico, ou seja, se enquadre na categoria de MIT (Município de Interesse Turístico), nos termos da Lei Estadual nº 1.261, de 29 de abril de 2015, que estabelece condições e requisitos para a classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse Turístico.

Em reunião, a diretoria do SINDICER aprovou o patrocínio destinado a participação de Porto Ferreira no 16º Salão São Paulo de Turismo. O sindicato ainda articulou junto a alguns empresários da cidade, que também dispuseram de recursos para arcar com o patrocínio solicitado.

Segundo site oficial do evento: “O Salão São Paulo de Turismo mostra ao público a maior exposição de Cidades Turísticas do Estado de São Paulo no mais conhecido ponto da Capital, a Av. Paulista”.

O 16º Salão São Paulo de Turismo acontece nos dias 21, 22 e 23 de junho, das 10h00 às 18h00, no Centro de Eventos São Luís, situado à Rua Luís Coelho, nº 323, no bairro da Consolação, com entrada gratuita. Simultaneamente ao 16º Salão São Paulo de Turismo, ocorrem o 17º Congresso do Turismo Paulista e a 6ª Expo Artistas Paulista.