Porto Ferreira e outras seis cidades da região estão entre as cidades que possuem mais problemas causados pelo uso de crack. A afirmação faz parte de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios, que mostra que a droga já é um problema mesmo em cidades pequenas.

Os dados do levantamento foram fornecidos pela rede pública de saúde. As outras cidades citadas são Analândia, Boa Esperança do Sul, Itirapina, Ribeirão Bonito, Rincão e São Carlos. Com exceção desta última, todas as outras possuem menos de 60 mil habitantes.

Uma droga de rápida absorção, prazer efêmero e devastadora para o organismo. Forma menos pura da cocaína, o crack causa danos ainda maiores ao corpo humano pela velocidade e potência com que seus componentes chegam ao pulmão e ao cérebro. Hipertensão, problemas cardíacos, acidente vascular cerebral (AVC) e enfisema são alguns dos efeitos do seu consumo.

Apesar de todos esses males, a violência e o vírus HIV ainda são apontados como as principais causas de morte dos usuários de crack.

A droga se popularizou no Brasil a partir da década de 1990. Curiosamente, e podemos dizer que não é coincidência, foi o período em que começou a haver um aumento significativo nos índices de violência de forma geral, inclusive em Porto Ferreira.

“Era raro vermos uma ocorrência de roubo à mão armada há 20 ou 30 anos em nossa cidade. Hoje essas ocorrências são corriqueiras, assim como as prisões por tráfico de drogas”, disse um advogado que preferiu não se identificar.

No ano de 2001, por exemplo, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de roubos em Porto Ferreira foi de 74. Em 2015, o ano de maior registro, foi de 197. Caindo para 113 no ano passado.

Da mesma forma, o número de ocorrências de tráfico de drogas, em 2002, foi de apenas 12 (uma por mês). Em 2016, este número subiu para 70, chegando a 80 em 2015. “Impossível não relacionarmos o aumento da violência com a escalada do tráfico”, completou o advogado.