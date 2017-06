Na última sexta-feira (09/06) foi oficializado o apoio da Secretaria de Cultura de Porto Ferreira para a organização do evento Festival ART de Inverno, que será realizado no dia 8 de julho, no Lago dos 20.

Os detalhes foram fechados entre o chefe da Seção de Cultura, Régis Radael Berreta, e os organizadores do evento, Adriano Ortolani, Rodrigo Pimenta e Tiago Tadeu.

O Festival ART de Inverno será dividido em duas partes. Na primeira, das 13 às 18 horas, haverá exposição de artistas da cidade (artes plásticas, fotografias, desenhos, curta metragem, música etc.). Os interessados em expor podem entrar em contato na Secretaria de Cultura (antiga estação da Fepasa) ou pelo telefone 3585-5700.

A segunda parte, das 21h até o início da madrugada de domingo, terá como atração shows de rock com as bandas Albatross (Porto Ferreira) e Pearl Jam Cover (Ribeirão Preto). O evento ainda contará com um espaço de bar e comida.

“A ideia surgiu da vontade de se divertir num evento como esse e não encontrar opção em nossa cidade. Acreditamos também na possibilidade de estar colaborando para o fomento do segmento multicultural de Porto Ferreira. Por ser o primeiro, estamos abrindo o espaço somente para artistas da cidade, para valorizar o que é nosso. Esperamos a participação em massa”, disseram os organizadores.

“A parceria com o Poder Público é que nos garante em ter conosco entendedores do assunto. A Secretaria de Cultura possui cadastros de artistas e tem a competência para essa organização”, continuaram.

Interessados também podem acessar a página do evento no Facebook (www.facebook.com/festivalartdeinverno).

