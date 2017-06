A Feife (Feira Industrial Ferreirense) 2017 está confirmada para acontecer entre os dias 27 e 30 de julho, como parte das festividades dos 121 anos de Porto Ferreira, comemorados no dia 29 de julho.

Na segunda-feira, dia 12/06, a página oficial da Prefeitura no Facebook trouxe uma enquete com os seguidores para saber quais os artistas preferidos do público para se apresentar no evento.

Até a manhã de quarta-feira a publicação já tinha alcançado 23,4 mil visualizações, com 432 comentários e 143 compartilhamentos. Segundo apurou a reportagem do Jornal do Porto, os nomes dos artistas já foram escolhidos e serão divulgados em breve, talvez na próxima semana.

Na terça-feira encerrou-se o processo licitatório para contratação da empresa responsável por organizar a Feife. A vencedora foi a José Roberto Modenesi & Cia Ltda, da cidade de Iracemápolis.

O objeto da contratação é “organização, administração e realização do evento Feife” e os serviços previstos são a montagem da infraestrutura, equipamentos, mão de obra e materiais. O valor para os quatro dias de evento ficou em R$ 34,2 mil. No ano passado, com um dia a mais de Feife, o valor foi de quase R$ 80 mil.

Além da montagem da estrutura e organização, a empresa ficará com a receita da bilheteria nos três primeiros dias de evento, uma vez que também será a responsável por bancar os artistas nesses dias. A Prefeitura vai custear o show do último dia, que deverá ter entrada livre.