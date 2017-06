Todo mundo sabe que, se imposto fosse bom, não tinha este nome. Mas a verdade é que ninguém aguenta mais ser estrangulado por impostos (visíveis e invisíveis) e não receber porcaria nenhuma em troca.

Um amigo que morou na Europa dizia que o imposto de renda dele era de 30% a 40% do salário. Só que o que sobrava ele “gastava para viver”, ou seja, com comida, roupas, lazer, viagens e coisas do tipo, ou fazendo um pé de meia. Todo o resto o governo dava, com qualidade.

Aqui é diferente. A gente paga os impostos e ainda tem de gastar com escola, plano de saúde, segurança, transporte, tudo de novo se quiser um mínimo de serviços decentes.

E quanto mais pobre, mais a pessoa paga imposto. Aquilo que já vem embutido na margarina, por exemplo, é igual tanto para o rico quanto para o pobre em valor, só que representa um gasto muito maior para quem ganha menos, proporcionalmente falando.

A gente devia aproveitar esse rebuliço em que está o país e exigir, além da reforma política, uma reforma tributária que faça justiça. Mas isso fica quase impossível quando a gente vê o poder dos lobbies de bancos e grandes empresas (leia-se “ricos”) sobre os políticos que, em tese, deveriam fazer as leis em benefício do povo (leia-se “pobres”). Até medidas provisórias os grandões “compram”, como vimos recentemente.

Desculpem-me

Há duas semanas, ao publicar artigo comemorando os 40 anos do glorioso Jornal do Porto, talvez tenha me excedido com colegas e amigos da imprensa local. Na verdade, cada um faz seu trabalho da melhor forma que é possível, tentando ganhar o pão. E se isto for de maneira honesta – como me parece ser o caso de todos – o resto não importa muito. O público que escolha. Eu é que estou ficando implicante mesmo, até com coisas desnecessárias. Ao Marco Rogério, Fernando Vannucci – que entraram em contato – e aos outros que não entraram, minhas desculpas caso tenha ofendido ou constrangido. Bola pra frente.

O que faltou perguntar a Temer

Como todos sabem também, a Polícia Federal encaminhou 82 questões ao presidente Michel Temer, semana passada. Ele, por sua vez, se negou a respondê-las. Mas, segundo o Bozó, minha fonte secreta no Planalto, o questionário estava muito vago e faltaram as seguintes perguntas:

- Quem inventou a tomada de três pinos?

- A Marcela se casou por amor?

- Como ter dois Mundiais e só uma Libertadores?

- Bolacha ou biscoito?

- Para que serve a fórmula de Bhaskara?

- Qual a idade da Glória Maria?

- Quem é que fala errado, o Cebolinha ou a Mônica?

- O Palmeiras tem Mundial?

- Temer, o que você tatuaria na sua testa?

Enquanto isso...

...em 1988 políticos do quilate de Mário Covas e Franco Montoro pularam fora do barco do PMDB quando viram o partido tomar rumos, digamos, nada republicanos e fundaram o PSDB...

...quase 30 anos depois, no Dia dos Namorados, os tucanos decidiram investir na relação com o partido do presidente e resolveram ficar no governo, mesmo tendo muito mais motivos para romper do que em 1988...

...mas, bem ao seu estilo, os tucanos disseram que podem “repensar saída [do governo] em caso de denúncia”, diz manchete do UOL. Uai, quantas mais precisam? Enfim, desceram do muro, mas não desceram.