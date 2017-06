“Bate Papo Infantojuvenil” é atração em parceria da Secretaria de Estado da Cultura e Departamento Municipal de Cultura e Turismo

Nesta quarta-feira (28/6) Santa Rita do Passa Quatro recebe mais uma atração do programa Viagem Literária. Promovido em parceria entre o Departamento Municipal de Cultura e Turismo e a Secretaria de Cultura de São Paulo, o programa chega a sua segunda edição no município com o escritor Luis Eduardo Matta e seu “Bate Papo Infantojuvenil”. Aberto ao público, o evento acontece à partir das 14 horas, no Centro Cultural Mário Covas, com entrada gratuita.

Atualmente o Viagem Literária é um dos programas mais consolidados da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A primeira atração do programa na cidade aconteceu no último dia 17, quarta-feira, com o grupo Tricotando Palavras e Canções, com a apresentação “Contos de todos os cantos”.

Outros grupos e autores ainda serão confirmados para Santa Rita, pela Secretaria de Cultura. O projeto Viagem Literária reúne escritores para palestras e bate-papos em bibliotecas municipais, visando o incentivo à leitura e encontra ampla receptividade entre o público, autores e dirigentes da área cultural.

Dirigidos a leitores infantojuvenis e adultos, os escritores falam sobre suas obras, métodos de trabalho, seus autores preferidos, suas influências literárias, seus interesses e muitos outros assuntos do universo literário.

Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o próximo convidado e suas as obras, pode acessar o site www.lematta.com.

FOTO: O escritor Luis Eduardo Matta que traz o seu “Bate Papo Infantojuvenil” na 2ª edição do Viagem Literária (Reprodução)